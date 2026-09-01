В РФ вводят новые правила оформления транспортных билетов

В проездных документах появится обязательный набор реквизитов, в том числе QR-код, дата и время поездки, маршрут и идентификатор транзакции С 1 сентября в России вводится стандартизированное оформление билетов на общественный транспорт, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Минтранса РФ.
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