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В РФ вводят новые правила оформления транспортных билетов

В РФ вводят новые правила оформления транспортных билетов

В проездных документах появится обязательный набор реквизитов, в том числе QR-код, дата и время поездки, маршрут и идентификатор транзакции С 1 сентября в России вводится стандартизированное оформление билетов на общественный транспорт, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Минтранса РФ.

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