Известия: депутаты Госдумы хотят запретить авиакомпаниям рассаживать семьи

Готовятся соответствующие поправки в Воздушный кодекс.Депутаты Госдумы готовят законопроект об изменениях в Воздушном кодексе, в котором авиакомпаниям запретят наживаться на разъединении семей при рассадке в пассажиров в самолетах.
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