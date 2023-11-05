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Нетаньяху отстранил министра, заявившего о сбросе ядерной бомбы на Газу

Нетаньяху отстранил министра, заявившего о сбросе ядерной бомбы на Газу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение об отстранении министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху от участия в заседаниях правительства после слов о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа.

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