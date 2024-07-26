Трамп оказался в сложном положении после решения Байдена прекратить борьбу за президентское кресло

Штаб участника американской президентской гонки Дональда Трампа оказался в сложном положении после того, как действующий президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден решил прекратить борьбу за второй срок.
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