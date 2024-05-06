ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА РОССИЯ ВЫМИРАЕТ. НАДЕЖДА ТОЛЬКО НА МИГРАНТОВ? СПОР ЭКСПЕРТОВ В ЭФИРЕ ПОКАЗАЛ ПОЛЯРНОСТЬ МНЕНИЙ Россия вымирает, но можно выбрать лучшее из зол, чтобы убыль населения не стала совсем критической.
Россия вымирает, но можно выбрать лучшее из зол, чтобы убыль населения не стала совсем критической. По версии Росстата, надежда только на мигрантов.
Комментарии
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Валентина Литвяк
Рос стат работает против России и русских Безотлагательно всех продажных чинуш уволить и заменить российскими патриотами.
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15 час.
Татьяна Кибишева
ВЦИОМ и Росстат самые серьезные враги нашего государства. Ни слова правды о действительном положении по зарплатам, пенсиям, проблемах населения, ценообразовании, нарушениях, демографии и т.д. Может быть пора соответствующим органам заняться изучением и проверкой соответствия данных, предоставляемых руководству страны???!!!! А заодно и теми, кто их возглавляет???!!!
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12 час.
Наталия Сорокина
Необходимо создание Русской республики в составе РФ. Чем мы, русские хуже других националов: чеченцы, дагестанцы, башкиры, татары, мордва?... Русская республика будет трудится на себя, а не будет вечным донором кавказцам, северянам, дальневосточникам и другим... Если другие наши мусульманские республики желают усилить состав своего населения среднеазиатским населением, тогда пусть выдают визы проживания и работу на свои республиканские территории!.... На свои!
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12 мин.
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