Россия вымирает, но можно выбрать лучшее из зол, чтобы убыль населения не стала совсем критической. По версии Росстата, надежда только на мигрантов.

ВЦИОМ и Росстат самые серьезные враги нашего государства. Ни слова правды о действительном положении по зарплатам, пенсиям, проблемах населения, ценообразовании, нарушениях, демографии и т.д. Может быть пора соответствующим органам заняться изучением и проверкой соответствия данных, предоставляемых руководству страны???!!!! А заодно и теми, кто их возглавляет???!!!

Наталия Сорокина

Необходимо создание Русской республики в составе РФ. Чем мы, русские хуже других националов: чеченцы, дагестанцы, башкиры, татары, мордва?... Русская республика будет трудится на себя, а не будет вечным донором кавказцам, северянам, дальневосточникам и другим... Если другие наши мусульманские республики желают усилить состав своего населения среднеазиатским населением, тогда пусть выдают визы проживания и работу на свои республиканские территории!.... На свои!