Жизнь каких трех знаков зодиака изменит с 15 февраля человек из прошлого Елена ГалицкаяПланета любви Венера, встречая День всех влюбленных, соприкоснулась с Нептуном, и это влияние будет ощущаться до 21 февраля.
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