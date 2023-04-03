RT: у родителей Дарьи Треповой большие долги за коммуналку

RT выяснил, что у родителей Дарьи Треповой, которую подозревают в причастности к убийству в Санкт-Петербурге военного корреспондента Максима Фомина, более известного под псевдонимом Владлен Татарский, большие долги за коммуналку за последние четыре года.
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