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RT: у родителей Дарьи Треповой большие долги за коммуналку

RT: у родителей Дарьи Треповой большие долги за коммуналку

RT выяснил, что у родителей Дарьи Треповой, которую подозревают в причастности к убийству в Санкт-Петербурге военного корреспондента Максима Фомина, более известного под псевдонимом Владлен Татарский, большие долги за коммуналку за последние четыре года.

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