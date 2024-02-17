Стамбулу-2 не бывать. Ультиматум России по переговорам с Украиной

Александр Ростовцев. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин сказал, что мирные переговоры весной 2022 года в Стамбуле «дошли до очень высокой стадии», но после того, как Москва проявила «жест доброй воли» и отвела войска от Киева, кавээнщики с Банковой приняли решение воевать и дальше, получив соблазнительные заверения о поддержке из Вашингтона и Лондона.