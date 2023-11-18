Дашак снова в деле: США запускают эксперименты с коронавирусами по второму кругу

Фото: Sakchai Lalit / AP Американская неправительственная организация EcoHealth Alliance, которая проводила совместные исследования с Уханьским институтом вирусологии и экспериментировала с созданием новых коронавирусов перед пандемией, возобновила проекты в Юго-Восточной Азии.
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