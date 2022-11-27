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Вроде, ничего не обычного, но в глаза сразу бросается следующая любопытная деталь: почему-то у многих из них приклады оружия не упираются в плечо

Вроде, ничего не обычного, но в глаза сразу бросается следующая любопытная деталь: почему-то у многих из них приклады оружия не упираются в плечо

﻿﻿Я заметил очень интересную запись в Интернете. На фото бойцы ОМОНа.  Вроде бы ничего из ряда вон выходящего, но сразу бросается в глаза следующая странная деталь: у многих из них почему-то нет прикладов на плечах.

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