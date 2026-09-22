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Владимирские новости

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РИА Новости опубликовало рейтинг регионов по зарплатам

РИА Новости опубликовало рейтинг регионов по зарплатам

В рейтинге регионов по уровню зарплат лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ с медианной зарплатой 155 тысяч рублей, замыкает список Чеченская республика с 35,7 тысяч рублей.

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