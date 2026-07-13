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БПЛА ВС России уничтожили сеть укреплений ВСУ на Добропольском направлении

БПЛА ВС России уничтожили сеть укреплений ВСУ на Добропольском направлении

Российские расчёт дальнобойных дронов-камикадзе самолётного типа группировки войск «Центр» серией точных ударов уничтожили разветвлённую сеть укреплений украиснких оккупантов на Добропольском направлении.

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