Российские расчёт дальнобойных дронов-камикадзе самолётного типа группировки войск «Центр» серией точных ударов уничтожили разветвлённую сеть укреплений украиснких оккупантов на Добропольском направлении.
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