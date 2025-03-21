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  • Ингерман Ланская
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Вчера - неудачники, сегодня - элита: Как в России поднимаются из грязи в князи. Наблюдение чиновника из "апэшэчки"

Вчера - неудачники, сегодня - элита: Как в России поднимаются из грязи в князи. Наблюдение чиновника из "апэшэчки"

Царьград Nikolay Gyngazov/Globallookpress Ещё вчера - неудачники, а уже сегодня - элита. Дмитрий Лекух рассказал, как в России поднимаются из грязи в князи.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
про &quot;из неудачников - во власть&quot; - это про вову бланка, лейбу бронштейна, езика джугащвиля и прочую малгинальную шваль
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58 мин.
Ингерман Ланская
а со времён  1917-го на территории России не было ни профсоюзов, ни экономики, ни культуры... Всё это стало появляться только в 21-м веке. а вот пальмовое масло в совдепии было, причём тысячами тонн завозили и со вали во все продукты , пипл ел и радовался - хоть-то съедобное появилось в совдепии
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55 мин.
Ингерман Ланская
ну, ксюше до васьки сталена ещё расти и расти - васька стален был мажором союзного уровня, даже охотник байдер мелкая шпана рядом с васькой....
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47 мин.
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