Вчера - неудачники, сегодня - элита: Как в России поднимаются из грязи в князи. Наблюдение чиновника из "апэшэчки"

Ингерман Ланская

а со времён 1917-го на территории России не было ни профсоюзов, ни экономики, ни культуры... Всё это стало появляться только в 21-м веке. а вот пальмовое масло в совдепии было, причём тысячами тонн завозили и со вали во все продукты , пипл ел и радовался - хоть-то съедобное появилось в совдепии