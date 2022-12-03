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Японская пресса: Лимит цен на российскую нефть оскорбителен, он искажает рынок

Японская пресса: Лимит цен на российскую нефть оскорбителен, он искажает рынок

Антироссийская коалиция с трудом согласовала вымученный потолок цен на российскую нефть. Даже в самой бесполезной и неприемлемо (для Запада) высокой конфигурации, лимит был принят в самый последний момент.

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