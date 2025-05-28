Минтранс изменит правила пропуска автомобилей с мигалками

Водителям расскажут, как действовать при встрече со спецтранспортом Водителей на дорогах обяжут маневрировать при встрече с автомобилем со включенными спецсигналами, будь то скорая помощь или машина ГИБДД и ФСО.
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