Financial Times: жители Гренландии выступают против присоединения к США

Жители Гренландии выступают против присоединения к США. Об этом написала газета Financial Times. Как заявили изданию несколько жителей столицы острова Нуука, гренландцы «были шокированы агрессивным тоном Трампа».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии