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Financial Times: жители Гренландии выступают против присоединения к США

Financial Times: жители Гренландии выступают против присоединения к США

Жители Гренландии выступают против присоединения к США. Об этом написала газета Financial Times. Как заявили изданию несколько жителей столицы острова Нуука, гренландцы «были шокированы агрессивным тоном Трампа».

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