Захарова: ситуация в отношениях России и США сложная из-за предыдущих администраций

Она раскрыла задачи российского посла Александра Дарчиева в Вашингтоне Учитывая, сколько лет предыдущие администрации Соединенных Штатов разрушали двусторонние отношения с Россией, ситуация крайне сложная, сообщила РИА Новости официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.