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Калужские новости

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В Калуге смогут увидеть солнечное затмение

В Калуге смогут увидеть солнечное затмение

29 марта состоится частичное солнечное затмение - Луна краешком закроет часть солнечного диска. В Калуге можно будет видеть лишь 5%-ное закрытие29 марта состоится частичное солнечное затмение - Луна краешком закроет часть солнечного диска.

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