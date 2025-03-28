В Калуге смогут увидеть солнечное затмение

29 марта состоится частичное солнечное затмение - Луна краешком закроет часть солнечного диска. В Калуге можно будет видеть лишь 5%-ное закрытие29 марта состоится частичное солнечное затмение - Луна краешком закроет часть солнечного диска.
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