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ФБР закрывает управление по инклюзивности на фоне возвращения Трампа

ФБР закрывает управление по инклюзивности на фоне возвращения Трампа

На фоне возвращения Дональда Трампа к власти, ФБР США решило закрыть управление по разнообразию и инклюзивности.

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