Politico: ЕС подготовил санкции на три года против российского ВПК

Новый пакет санкций Евросоюза будет включать ограничения против российского ВПК. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.
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