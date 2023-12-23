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Как сделать интересные детские фотографии?

Как сделать интересные детские фотографии?

Итак, у вас родился малыш, и первое, о чем вы задумались после того, как купили все необходимое, – как запомнить самые радостные моменты и запечатлеть малыша с самого рождения? Обычной камеры, стандартных снимков вам вряд ли будет достаточно.

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