Как сделать интересные детские фотографии?

Итак, у вас родился малыш, и первое, о чем вы задумались после того, как купили все необходимое, – как запомнить самые радостные моменты и запечатлеть малыша с самого рождения? Обычной камеры, стандартных снимков вам вряд ли будет достаточно.
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