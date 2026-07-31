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Мошенники начали обманывать россиян с помощью "забытой" карты в банкомате

Мошенники начали обманывать россиян с помощью "забытой" карты в банкомате

Подобные схемы основаны на социальном давлении, ложном авторитете и создании ощущения срочности Мошенники все чаще используют оставленные в общественных местах банковские карты в качестве приманки, рассчитывая на желание прохожих помочь владельцу.

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