Мошенники начали обманывать россиян с помощью "забытой" карты в банкомате

Подобные схемы основаны на социальном давлении, ложном авторитете и создании ощущения срочности Мошенники все чаще используют оставленные в общественных местах банковские карты в качестве приманки, рассчитывая на желание прохожих помочь владельцу.
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