Экс-теннисист Чесноков: заявления Цуренко - настоящая провокация и ерунда

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков назвал провокацией высказывается украинской теннисистки Леси Цуренко о том, что российские и белорусские спортсмены должны смотреть Олимпийские игры по телевизору, также спортсменка заявила, что атлеты из России должны сами отказаться от участия в Играх.