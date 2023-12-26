Экс-теннисист Чесноков: заявления Цуренко - настоящая провокация и ерунда

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков назвал провокацией высказывается украинской теннисистки Леси Цуренко о том, что российские и белорусские спортсмены должны смотреть Олимпийские игры по телевизору, также спортсменка заявила, что атлеты из России должны сами отказаться от участия в Играх.
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