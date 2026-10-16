Российская марка Aurus начала принимать заказы на обновлённый седан Senat. Гражданская версия модели, впервые показанная весной 2024 года в исполнении президентского лимузина, теперь доступна частным покупателям.
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