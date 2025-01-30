Пассажирский самолет столкнулся с вертолетом армии США в пригороде Вашингтона

Катастрофа может стать крупнейшей в США.Фото: x.com/nicksortorПассажирский самолет авиакомпании American Airlines столкнулся с вертолетом армии США Black Hawk недалеко от Национального аэропорта Рейгана за пределами Вашингтона, округ Колумбия.