Пассажирский самолет столкнулся с вертолетом армии США в пригороде Вашингтона

Катастрофа может стать крупнейшей в США.Фото: x.com/nicksortorПассажирский самолет авиакомпании American Airlines столкнулся с вертолетом армии США Black Hawk недалеко от Национального аэропорта Рейгана за пределами Вашингтона, округ Колумбия.
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