Роспотребнадзор запросил данные о заболеваниях русских туристов гриппом А в Дубае. Ведомство обратилось в Ассоциацию туроператоров России и Минздрав ОАЭ после сообщений СМИ о заболевших, включая 24-летнюю самарчанку, отдыхавшую в начале октября.