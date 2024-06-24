В Севастополе ввели режим ЧС

В Севастополе после вчерашней атаки ВСУ ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Пляжи, попавшие под ракетную атаку, находятся в оцеплении до особого распоряжения, сообщила РИА Новости советник губернатора города Анастасия Преловская.
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