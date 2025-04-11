За прошедшие сутки подразделениями Госавтоинспекции региона выявлено 699 нарушений ПДД, задержаны 8 нетрезвых водителей.
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За прошедшие сутки подразделениями Госавтоинспекции региона выявлено 699 нарушений ПДД, задержаны 8 нетрезвых водителей.