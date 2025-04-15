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Исследование выявило вредные химические вещества в детских матрасах: призыв к производителям действовать  

Исследователи из Университета Торонто (University of Toronto) обнаружили, что младенцы и маленькие дети могут подвергаться воздействию вредных химических веществ, таких как фталаты, антипирены и другие токсины, из своих матрасов во время сна.

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