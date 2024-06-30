Офицер: Власти Севастополя провалили внедрение мер безопасности, ситуация будет только хуже

Усиливать меры безопасности в Севастополе нужно было с самого начала СВО, не дожидаясь трагедии в Учкуевке, заявил в эфире Первого севастопольского капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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