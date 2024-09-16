Конгрессвумен Грин допустила, что подозреваемый в покушении на Трампа одержим Украиной

Задержанный по подозрению во втором покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа может быть "одержим" военными действиями на Украине, написала в соцсети X член палаты представителей конгресса, ультраправый политик и сторонница теорий заговора Марджори Тейлор Грин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии