Конгрессвумен Грин допустила, что подозреваемый в покушении на Трампа одержим Украиной

Задержанный по подозрению во втором покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа может быть "одержим" военными действиями на Украине, написала в соцсети X член палаты представителей конгресса, ультраправый политик и сторонница теорий заговора Марджори Тейлор Грин.