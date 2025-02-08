Формирует будущее: Ковальчук назвал науку главной созидательной силой

Наука является основой прогресса и главным двигателем цивилизации. Об этом сообщил Михаил Ковальчук, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», выступая на всероссийском диктанте «Наука во имя Победы», одной из очных площадок которого стал МГУ имени М.