Пациентка гинекологического отделения обратилась к президенту РФ

Пациентки гинекологического отделения по ул. Курнатовского, 79 написали обращение к президенту России и в телепередачу «Человек и Закон» (18+) с просьбой проверить законность и обоснованность решения о закрытии данного медучреждения.
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