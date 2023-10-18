Банки с 23 октября будут указывать в рекламе полную стоимость кредита

Банки с 23 октября будут обязаны указывать в рекламе не только привлекательную информацию, например, минимальную ставку, а также сведения о диапазонах значений полной стоимости потребительного кредита в процентах годовых.
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