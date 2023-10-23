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Ликвидирована чеченская диаспора, на подходе азербайджанская. Губернатор Шумков сдержал слово

Ликвидирована чеченская диаспора, на подходе азербайджанская. Губернатор Шумков сдержал слово

Politiki.net "Вопрос до сих пор не решен", - узбекская диаспора напоминает, об отсутствии в России площадок для питания.

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Комментарии
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Ирина Богданова
Ура!! Никаких диаспор пусть у себя дома живут в диаспорах , где угодно, а у нас не нужно, мы наелись  наглости и бескультурья!!! А сейчас и криминал  расцвел!!! Баста!!! Давай до свидания!!!
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1 д.
Андрей Тихонов
их сюда ни кто не звал, не нравится -чемодан, вокзал и навсегда покедова...
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22 час.
Нина Комарова
Прежде всего все вопросы к нанимателям гастарбайтеров. Нанял - неси за них ответственность. Должен быть договор по найму. Никаких жен и детей. За проступок гастарбайтера должен отвечать наниматель. И условия для проживания должен создать наниматель. А то у нас гастарбайтеры виноваты. Я не желаю, чтобы у меня под окнами шастали люди из аулов, которые ищут, где им приткнуться. Если будет соблюдаться правовая форма по найму, ни один предприниматель не возьмет на себя эту головную боль. Будет нанимать наших соотечественников. И гастарбайтеры переведутся.
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5 час.

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