Ликвидирована чеченская диаспора, на подходе азербайджанская. Губернатор Шумков сдержал слово

Ура!! Никаких диаспор пусть у себя дома живут в диаспорах , где угодно, а у нас не нужно, мы наелись наглости и бескультурья!!! А сейчас и криминал расцвел!!! Баста!!! Давай до свидания!!!

Нина Комарова

Прежде всего все вопросы к нанимателям гастарбайтеров. Нанял - неси за них ответственность. Должен быть договор по найму. Никаких жен и детей. За проступок гастарбайтера должен отвечать наниматель. И условия для проживания должен создать наниматель. А то у нас гастарбайтеры виноваты. Я не желаю, чтобы у меня под окнами шастали люди из аулов, которые ищут, где им приткнуться. Если будет соблюдаться правовая форма по найму, ни один предприниматель не возьмет на себя эту головную боль. Будет нанимать наших соотечественников. И гастарбайтеры переведутся.