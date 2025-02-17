Производитель систем водоочистки стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва»

Занимающаяся разработкой и производством аппаратов для нефтехимической и обрабатывающей промышленности, а также систем подготовки воды и системы стоков компания «ВДК ТП» получила статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва».
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