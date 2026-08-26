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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Вот такое цена": мигрантку, возмущенную платой за УЗИ в госбольнице, послали на родину

"Вот такое цена": мигрантку, возмущенную платой за УЗИ в госбольнице, послали на родину

Русский Колоколъ Гостья из Средней Азии приехала во Владивосток, зашла в госклинику и потребовала бесплатное УЗИ, а когда ей выставили счет в 5100 рублей за исследование и консультацию, записала возмущённое видео.

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Комментарии
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Мура
Овца не объяснит почему в её стаде плохо.
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4 н.
Serge
&quot;... послали на родину&quot; А надо выслать, вместе с выводком и покровителями из едрисни!
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4 н.
Сергей Кочегаров
valneva laryssa
глупо
Глупо что, что мигрантку послали на родину или что нас посылают??? Или Вы даже не об этом?
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3 н.