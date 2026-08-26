"Вот такое цена": мигрантку, возмущенную платой за УЗИ в госбольнице, послали на родину

Овца не объяснит почему в её стаде плохо.

"... послали на родину" А надо выслать, вместе с выводком и покровителями из едрисни!

Сергей Кочегаров

valneva laryssa глупо

Глупо что, что мигрантку послали на родину или что нас посылают??? Или Вы даже не об этом?