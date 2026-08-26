"Вот такое цена": мигрантку, возмущенную платой за УЗИ в госбольнице, послали на родину

Русский Колоколъ Гостья из Средней Азии приехала во Владивосток, зашла в госклинику и потребовала бесплатное УЗИ, а когда ей выставили счет в 5100 рублей за исследование и консультацию, записала возмущённое видео.
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