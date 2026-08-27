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Ростех

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Ростех и МАИ набрали первых студентов на новую программу подготовки разработчиков беспилотных систем

Ростех и МАИ набрали первых студентов на новую программу подготовки разработчиков беспилотных систем

Фото: пресс-служба МАИ Госкорпорация Ростех и Московский авиационный институт (МАИ) завершили набор первых студентов на программу базового высшего образования по проектированию беспилотных авиационных систем (БАС).

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