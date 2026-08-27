Ростех и МАИ набрали первых студентов на новую программу подготовки разработчиков беспилотных систем

Фото: пресс-служба МАИ Госкорпорация Ростех и Московский авиационный институт (МАИ) завершили набор первых студентов на программу базового высшего образования по проектированию беспилотных авиационных систем (БАС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии