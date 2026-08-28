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Священник Апостольской православной церкви Львов исключён из реестра иноагентов

Священник Апостольской православной церкви Львов исключён из реестра иноагентов

Священника Апостольской православной церкви Андрея Львова исключили из реестра иноагентов. Об этом сообщает Минюст России.

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