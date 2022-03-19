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Кузнецов забил 21-й гол в сезоне, набрав очки в 8-м матче подряд

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов забросил шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:3 Б). Россиянин продлил результативную серию (6+5) до 8 игр.

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