Кузнецов забил 21-й гол в сезоне, набрав очки в 8-м матче подряд

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов забросил шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:3 Б). Россиянин продлил результативную серию (6+5) до 8 игр.
Популярные статьи
- Гасли представил шлем в сине-желтой расцветке и сообщил, что поможет детям Украины
- Симон Фуркад об отстранении россиян: «Вопрос не только о спорте, это вопрос политики. Не думаю, что отстранение – правильное решение»
- Фриц о матче с Рублевым: «Мы с Андреем очень много играли в юниорах. Один раз он убрал меня на траве»
Свежие комментарии