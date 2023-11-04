Учёные смогли точно измерить размер и массу Sgr A*. Чёрная дыра в центре нашей галактики оказалась более массивной и компактной, чем предполагалось

В центре нашей галактики находится сверхмассивная чёрная дыра по имени Sgr A*. Астрономы уже давно знают о её существовании и даже смогли получить её изображение в 2022 году, однако получение точных измерений размеров и активности оказалось непростой задачей.
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