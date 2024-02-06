Шенкурские активисты направили в зону СВО свыше пятисот посылок

Курирует работу неравнодушных жителей штаб «Вместе мы сильнее». По его эгидой волонтёры оказывают всестороннюю поддержку военнослужащимПо словам руководителя объединения Нины Семушиной, участников движения становится все больше: кто-то занимается вязанием, кто-то готовкой, а кто-то закупкой необходимых товаров, в том числе медикаментов.