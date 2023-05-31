Обвиняемый во взяточничестве украинский депутат от партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» Владислав Трубицын смог покинуть страну благодаря письму начальника Главного управления разведки (ГУР) республики Кирилла Буданова.
Обвиняемый во взяточничестве украинский депутат от партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» Владислав Трубицын смог покинуть страну благодаря письму начальника Главного управления разведки (ГУР) республики Кирилла Буданова.
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