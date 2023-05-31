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Начальник разведки Украины помог подсудному депутату выехать из страны

Начальник разведки Украины помог подсудному депутату выехать из страны

Обвиняемый во взяточничестве украинский депутат от партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» Владислав Трубицын смог покинуть страну благодаря письму начальника Главного управления разведки (ГУР) республики Кирилла Буданова.

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