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Оглоблина рассказала, что поможет устранить дефицит яблок в России

Оглоблина рассказала, что поможет устранить дефицит яблок в России

Субсидирование закладки яблочных садов, развитие инфраструктуры хранения и снижение зависимости от иностранных сортов позволит решить проблему нехватки яблок в стране.

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