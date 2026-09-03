Оглоблина рассказала, что поможет устранить дефицит яблок в России

Субсидирование закладки яблочных садов, развитие инфраструктуры хранения и снижение зависимости от иностранных сортов позволит решить проблему нехватки яблок в стране.
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