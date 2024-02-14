Победы «Реала» и «Сити», Ротенберг снова недоволен, Овечкин и Малкин о бане России, регламент КПК, «Барсе» интересен Тухель, Степанова отыграла 52 секунды в эстафете и другие новости

1. В Лиге чемпионов во вторник обошлось без сенсаций. «Реал» обыграл «Лейпциг» на выезде благодаря голу Браима Диаса (1:0), а «Манчестер Сити» разобрался в гостях с «Копенгагеном» (3:1) при 1+2 от Кевина де Брюйне.