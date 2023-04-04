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В Тамбовской области завершается расследование уголовного дела о мошенничестве по факту хищения подсолнечного масла на 1,7 млн рублей

В Тамбовской области завершается расследование уголовного дела о мошенничестве по факту хищения подсолнечного масла на 1,7 млн рублей

В октябре минувшего года на Кирсановский завод, производящий подсолнечное масло, приехал 45-летний мужчина, проживающий в Москве, предложивший свои посреднические услуги по транспортировке и доставке оптовой партии подсолнечного масла в Киргизию.

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