В США ужаснулись одной выходкой Маска

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск заставил Конгресс США пересматривать проект бюджета страны в канун Рождества, написав об этом более 150 сообщений на своей странице в социальной сети Х и вызвав хаос в парламенте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии