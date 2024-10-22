За 9 месяцев 2024 года в сеть утекло 286 миллионов уникальных телефонных номеров. Все как на ладони: номер телефона каждого россиянина уже есть в сети Телефонное мошенничество — одна из главных тем этого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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