Полицейские Москвы 6 км шли по тоннелю в метро для задержания мужчины

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в московском метро объявленного в федеральный розыск подозреваемого в совершении ряда преступлений, который пытался скрыться от правоохранителей в тоннеле.
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