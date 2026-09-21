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ТАСС

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Полицейские Москвы 6 км шли по тоннелю в метро для задержания мужчины

Полицейские Москвы 6 км шли по тоннелю в метро для задержания мужчины

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в московском метро объявленного в федеральный розыск подозреваемого в совершении ряда преступлений, который пытался скрыться от правоохранителей в тоннеле.

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