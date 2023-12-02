Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Владимир Елкин
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Уголовка за оборону от пьяных приезжих в собственной квартире

Уголовка за оборону от пьяных приезжих в собственной квартире

Очередная благодарность Русской общине за проделанную работу и обнародование историй о которых не говорят в крупных СМИ.

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